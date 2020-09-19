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Altıntaş’ta yağmur suyu tahliye hattı çalışması

KÜTAHYA HABERLERİ  | 19.09.2020 11:15 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde belediye tarafından yağmur suyu tahliye hattı çalışmalarının başladığı bildirildi.Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ’’İlçemizde, yağmurlu havalarda meydana gelen sel sularını önlemek ve vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için, lüzum eden ve tehlike arz eden yerlere yağmur suyu hattı çalışmaları başlatılmıştır.

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde belediye tarafından yağmur suyu tahliye hattı çalışmalarının başladığı bildirildi.
Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ’’İlçemizde, yağmurlu havalarda meydana gelen sel sularını önlemek ve vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için, lüzum eden ve tehlike arz eden yerlere yağmur suyu hattı çalışmaları başlatılmıştır. En kısa sürede bu çalışmaları tamamlamak hedefimizdir. Vatandaşlarımızın rahat etmesi için aralıksız olarak çalışmalarımız devam ediyor.Emeği geçen arkadaşlarımıza halkımız adına teşekkür ediyorum’’ dedi.

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