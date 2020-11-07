Altıntaş’ta ’’Yaya geçidi’’ çalışması

Kütahya’nın Altıntaş Belediyesi tarafından ilçe merkezinde yol çizgisi ve yaya geçidi çalışmalarının yapıldığı bildirildi.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ’’İlçemizde yaya geçişleri yeniden dizayn edilerek yayalarımızın hizmetine sunulmuştur. İlçe merkezimizde özellikle kalabalık olan bölgelerde karşıdan karşıya geçişler, yapılan bu çalışma ile daha güvenli hale gelmiştir. Emeği geçen, İlçe Emniyet Amirliği görevlilerimize ve belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyorum’’ dedi.

