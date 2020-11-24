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Altıntaş’ta ’’Yeşil yol projesi’’

KÜTAHYA HABERLERİ  | 24.11.2020 10:24 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde, ilçe merkezinde ağaçlandırma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, "Yeşil yol projesi’’ kapsamında, Cumhuriyet Mahallesi, Toki bağlantı yolunda ağaçlandırma çalışması yapılarak halkımızın hizmetine sunulmuştur.

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde, ilçe merkezinde ağaçlandırma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, "Yeşil yol projesi’’ kapsamında, Cumhuriyet Mahallesi, Toki bağlantı yolunda ağaçlandırma çalışması yapılarak halkımızın hizmetine sunulmuştur. İlçemize ve Mahalle sakinlerimize Hayırlı Olsun. Amacımız belediye olarak Altıntaş ilçemizin her alanını ağaçlandırmaktır. Bu konudaki çalışmalarımız aralıksız devam edecek. Emeği geçen herkese ve belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyorum’’ dedi.

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