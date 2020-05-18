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Altınyıldız Classics ile evde bayram şıklığı

İSTANBUL HABERLERİ  | 18.05.2020 11:40 | Son Güncelleme

Altınyıldız Classics ile evde bayram şıklığı

İSTANBUL (AA) - Altınyıldız Classics’in stilden ödün vermeden rahatlığı ön plana çıkaran tasarımları bayramda ev konforunu maksimum seviyeye taşıyor.

Altınyıldız Classics açıklamasına göre, doğadan ilham alınarak tasarlanan Altınyıldız Classics’in farklı tarzların ve renklerin birleşimiyle zenginleşen 2020 İlkbahar/Yaz Koleksiyonu, erkekleri şıklık ve rahatlıkta buluşturan başarılı stillere imza atıyor.

Altınyıldız Classics 2020 İlkbahar/Yaz Koleksiyonu’ndaki toprak, haki, yeşil ve mavi tonlarla birlikte floral desenler ile ince ve hafif kumaşlar, doğayla içi içe olmanın önemini hatırlatıyor.

Keten gibi yazlık dokuların yanı sıra gofre kumaşın kırışmayan esnek dokusu da yaz aylarında rahatlığı zirveye taşıyor. Gömleklere ek olarak gofre jogger pantolon ve ceket takımları da yazın takım giymenin en rahat halini sunuyor. Rahatlık denince Altınyıldız Classics ile özdeşleşen 360 Koleksiyonu da yepyeni ceket, gömlek ve pantolon tasarımları ile sezondaki yerini alıyor.

Sezonda öne çıkan renk ve desenler özellikle gömlek, ceket ve tişörtleri etkisi altına alıyor. Somondan açık yeşile uzanan keten gömleklerden rengarenk çiçeklerin tamamladığı print gömleklere çok sayıda parçanın yanı sıra detaylar da renklerin etkisi altına giriyor. Neon sari ve pembe gibi sezon trendi renkler polo tişörtlerin yaka kısımlarını hareketlendirirken sezon trendlerine gönderme yapıyor.

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