Altınyıldız Classics'in online satışları 2020'de yüzde 160 arttı

İSTANBUL (AA) - Altınyıldız Classics, salgın nedeniyle alışveriş tercihlerinin online'a kaydığı geçen yıl online satışlarını yüzde 160 artırdı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, uzaktan çalışmanın yaygınlaşması üzerine koleksiyona ilk kez giren polar, eşofman ve sweatshirt gibi rahat giyim ürünleri ciroya ciddi katkılar sağladı. Kadın müşteri sayısında yüzde 80'in üzerinde artış olan Altınyıldız Classics, bu yıl online kanallar için hazırladığı koleksiyonları yeni bir marka ile sunmaya hazırlanıyor. Altınyıldız Classics, salgın nedeniyle online alışverişin öne çıktığı 2020 yılında online satışlarını yüzde 160 artırdı. www.altinyildizclassics.com ve mobil uygulamalarını yeni yatırımlarla güçlendiren Altınyıldız Classics, online müşteri sayısını da yüzde 75 artırdı. Altınyıldız Classics'in online mağazası, tüm mağazaları içinde ilk sırayı aldı. Uzaktan çalışmanın yaygınlaşması nedeniyle ürün koleksiyonuna polar, eşofman ve sweatshirt gibi rahat giyim ürünlerini dahil eden Altınyıldız Classics, bu ürünlerin satışlarında da ciddi bir büyüme kaydetti. Ekim 2021'de satışa çıkan bu ürünler, kısa sürede en fazla satılan ürünler arasına girdi.

- "2020'de gerek sisteme gerekse insan kaynaklarına önemli yatırım yaptık" Açıklamada görüşlerine yer verilen Altınyıldız Classics Pazarlama ve Online Kanallar Direktörü Onur Uluğ, salgın nedeniyle yaşam ve alışveriş alışkanlıklarının değiştiği 2020 yılında bu değişime paralel yatırım yaptıklarını belirtti. 2021 yılında online kanallar için hazırladıkları koleksiyonları genç, dinamik ve yenilikçi bir marka altında sunmaya hazırlandıklarını aktaran Uluğ, şunları kaydetti: "2020 yılında gerek sisteme gerekse insan kaynaklarına önemli yatırım yaptık. Özellikle pandemi nedeniyle değişen müşteri ihtiyaçları çerçevesinde müşteri deneyimini mükemmelleştirecek birçok yeniliğe imza attık. Online kanallarımız için özel bir koleksiyon hazırladık. Bugüne kadar ürün gamımızda olmayan polar, eşofman ve sweatshirt gibi talebin arttığı rahat giyim ürünlerini ekim ayında müşterilerimizin beğenisine sunduk. Bu ürünlerimizin ciromuza katkısı kısa sürede yüzde 25'e yaklaştı. 2021 yılında da bu ürünlerimize ilginin artarak devam edeceğini öngörüyoruz. Ayrıca, rahatlık ve şıklığın vazgeçilmez parçalarıyla oluşturduğumuz 360 koleksiyonumuzdaki her yöne esneyen pantolon ve gömleklerimizin de çok daha fazla tercih edileceğini düşünüyoruz."