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Altyapı çalışmaları bayram sonrası yeniden başlayacak

İZMİR HABERLERİ  | 22.05.2020 11:09 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgınının yayılma sürecinde kent genelinde durdurduğu kazı gerektiren altyapı çalışmalarının bayramdan sonra yeniden başlayacağını duyurdu.Korona virüs salgınının ilk günlerinde aldığı kararla kentteki “kazı gereken” tüm altyapı çalışmalarını durduran İzmir Büyükşehir Belediyesi, normalleşme süreci doğrultusunda altyapı çalışmalarına bayramdan sonra yeniden başlayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgınının yayılma sürecinde kent genelinde durdurduğu kazı gerektiren altyapı çalışmalarının bayramdan sonra yeniden başlayacağını duyurdu.
Korona virüs salgınının ilk günlerinde aldığı kararla kentteki “kazı gereken” tüm altyapı çalışmalarını durduran İzmir Büyükşehir Belediyesi, normalleşme süreci doğrultusunda altyapı çalışmalarına bayramdan sonra yeniden başlayacak. Karar İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe’nin imzasının olduğu bir genelgeyle kentte hizmet veren tüm altyapı kuruluşlarına gönderildi. Genelgede, altyapı kurum ve kuruluşlarından gelen talep doğrultusunda yatırımların daha fazla aksamaması ve vatandaşların beklediği altyapı hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için 27 Mayıs’tan itibaren bu kapsamdaki kazı çalışmalarının yapılabileceği ifade edildi.

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DÜZELTME - "Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, İZTO üyeleriyle turizm sektörünü değerlendirdi" başlıklı haberimizin 7. paragrafı, kaynağından, "yurt dışı uçuşlar için" ifadesi eklenerek, düzenlenmiştir. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarım

DÜZELTME - "Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, İZTO üyeleriyle turizm sektörünü değerlendirdi" başlıklı haberimizin 7. paragrafı, kaynağından, "yurt dışı uçuşlar için" ifadesi eklenerek, düzenlenmiştir. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarım

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İzmir Nöbetçi Eczaneler22 Mayıs Cuma

Deniz Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Türkan Eczanesi
Balcova
Yeni Öykü Eczanesi
Balcova
Sağlık Eczanesi
Bayindir
Barış Şahin Eczanesi
Bayrakli
Rey Eczanesi
Bayrakli
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