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‘Amasya Bilim Şenliği’ için işbirliği protokolü imzalandı

AMASYA HABERLERİ  | 03.01.2021 16:13 | Son Güncelleme

Amasya Üniversitesi ve Amasya Milli Eğitim Müdürlüğü arasında TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında ‘Amasya Bilim Şenliği’ düzenlenmesine ilişkin iş birliği protokolü imzaladı.Rektör Prof Dr.

Amasya Üniversitesi ve Amasya Milli Eğitim Müdürlüğü arasında TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında ‘Amasya Bilim Şenliği’ düzenlenmesine ilişkin iş birliği protokolü imzaladı.
Rektör Prof Dr. Süleyman Elmacı ve İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Coşkun’un imzaladığı protokol kapsamında salon, laboratuvar tahsisi, UZEM stüdyolarından yararlanılması gibi farklı konularda iş birliğini amaçlanıyor.
Üniversitenin olanaklarından öğretmenlerin ve gençlerin yararlanacak olmasının kendileri için gurur kaynağı olduğunu belirten Rektör Elmacı, “Üniversite olarak en büyük amacımız gelecek kuşakların ürettikleriyle, üretecekleriyle ülkemizi daha ileri seviyelere taşımalarıdır. Üniversitemizin fiziki imkanları, akademik birikimi sonuna kadar yeni düşünce ve fikirlere açık. Bilim şenliğine katılacak gençlerimizi şimdiden kutluyorum. Protokolün hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.
Prof. Dr. Elmacı’ya teşekkür eden Milli Eğitim Müdürü Coşkun da, ”Amasya Üniversitesinden beklediğimiz desteği her zaman ki gibi aldık. Ülkemizi daha ileriye taşımak amacıyla yaptığımız bu çalışmada çok güzel işlerin ortaya çıkmasını bekliyoruz. Üniversitemiz ile bu tür etkinlikleri birlikte yürütmek bizi fazlasıyla memnun etmektedir diye konuştu.

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