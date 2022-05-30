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Amasya çevreleri için gök gürültülü sağanak uyarısı

30.05.2022 20:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya çevreleri için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Amasya çevrelerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Genel Müdürlükten yapılan tahmine göre, ilerleyen 2 saatlik periyotta Amasya çevrelerinde gök gürültülü sağanak yerel olarak kuvvetli olacak.

Sağanak nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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