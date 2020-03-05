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Amasya DOKAP’a dahil oldu

AMASYA HABERLERİ  | 05.03.2020 09:50 | Son Güncelleme

Amasya Doğu Karadeniz Kalkınma Projesi’ne (DOKAP) dahil oldu.Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı’nın takip ve teşvikleriyle, bölge illerin gelişmesini sağlamak ve kalıcı istihdam alanları oluşturarak göç veren bölge değil göç alan bölge konumuna getirmeyi hedefleyen Amasya, DOKAP’a dahil oldu.

Amasya Doğu Karadeniz Kalkınma Projesi’ne (DOKAP) dahil oldu.
Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı’nın takip ve teşvikleriyle, bölge illerin gelişmesini sağlamak ve kalıcı istihdam alanları oluşturarak göç veren bölge değil göç alan bölge konumuna getirmeyi hedefleyen Amasya, DOKAP’a dahil oldu. DOKAP’ı illerin sanayi, turizm, kentleşme ve daha birçok hizmet ve yatırım projesine katkı sağlaması bekleniyor.
Şehrin bu projeye dahil olmasıyla, turizme ve tarıma yapılacak olan yatırımlar büyük oranda artacağını belirten Başkan Sarı, “Projenin Amasyamız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

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