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Amasya polisinden sahte içki operasyonu: 11 gözaltı

AMASYA HABERLERİ  | 12.12.2020 18:45 | Son Güncelleme

Amasya’nın Merzifon ilçesinde polisin düzenlediği sahte içki operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile bağlı grup amirlikleri ekipleri, sahte içki imal edip sattıkları belirlenen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Amasya polisinden sahte içki operasyonu: 11 gözaltı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde polisin düzenlediği sahte içki operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile bağlı grup amirlikleri ekipleri, sahte içki imal edip sattıkları belirlenen kişilere yönelik çalışma başlattı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda piyasaya sürülecek 345 şişe sahte içki ele geçirildi. Ekipler, 11 kişiyi gözaltına aldı. 2 şüphelinin yakalanması için çalışma yürütüldüğü bildirildi.

Amasya polisinden sahte içki operasyonu: 11 gözaltı

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