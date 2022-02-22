Amasya Valisi Masatlı'dan vatandaşlara aşı çağrısı:

Vaka yoğunluğunun en çok arttığı illerden Amasya'da, Vali Mustafa Masatlı, vatandaşlara aşı yaptırmaları çağrısında bulundu.

Vali Masatlı, gazetecilere, Sağlık Bakanlığının 5-11 Şubat verilerine göre, her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısının bir önceki haftaya göre en çok arttığı iller arasında Amasya'nın yer aldığını söyledi.

Kentte salgını bitirmenin tek yolunun tedbirlere uymak ve aşı yaptırmaktan geçtiğini belirterek, özellikle gençleri aşı olmaya davet eden Masatlı, "Gençlerimizin, anne ve babaları başta olmak üzere büyüklerinin, sevdiklerinin ve toplumun sağlığı için tüm aşılarını yaptırmalarını özellikle rica ediyorum. Kurul üyelerimizin de kendi görev alanlarında salgın kurallarına uyulmasını denetlemeleri ve aşılamayı teşvik etmeleri bizlere yardımcı olacaktır." diye konuştu.

Salgınla mücadelede seferberlik halinde olduklarına işaret eden Masatlı, şunları kaydetti:

"Son dönemde hastalığın Omicron varyantı sebebiyle vaka sayılarında hızlı bir artış göze çarpmaktadır. Ülkemize paralel olarak Amasya'mızda da vaka sayıları artış eğilimindedir. Bu noktada aşının koruyucu etkisinden azami ölçüde faydalanabilmemiz için halkımızın ikinci doz aşılamadaki duyarlılığını hatırlatma doz aşılarında da sergilemesi gerekmektedir. Salgını kontrol altında tutabilmemiz için halkımızın duyarlılığına ihtiyaç duymaktayız. Salgının başından beri önemle üzerinde durduğumuz maske, mesafe ve temizlik kurallarını da istinasız uygulamaya devam etmeliyiz."

