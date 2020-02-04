YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Amasya
  4. Amasya'da 12-14 Şubat'ta "Ferhat ile Şirin Festivali" festivali düzenlenecek

Amasya'da 12-14 Şubat'ta "Ferhat ile Şirin Festivali" festivali düzenlenecek

AMASYA HABERLERİ  | 04.02.2020 15:36 | Son Güncelleme

Belediye Başkanı Mehmet Sarı: - "Amasya aşkın yazıldığı, yoğrulduğu, sevginin ve muhabbetin kendini bulduğu şehir. 14 Şubat'ta yapacağımız festivale eminim ki 20-30 bin arası vatandaşımız katılacak"

Şiirler, şarkılar ve hikayelere konu olan efsane aşıklar Ferhat ile Şirin'in memleketi Amasya'da, "Ferhat ile Şirin Festivali" yapılacak.

Amasya Valiliği ve Amasya Belediyesi tarafından, 12-14 Şubat tarihlerinde düzenlenecek festival kapsamında, sevgi yürüyüşü, söyleşiler, halk konserleri, şehrin farklı alanlarında sokak müzisyenlerinin vereceği enstrümantal konserler, toplu nikah töreni, 14 Şubat temalı fotoğraf çekimi platformları, sokak etkinlikleri ve çeşitli aktiviteler gerçekleştirilecek.

Ferhat'ın Şirin için dağları deldiği kentte, Belediye Başkanı Mehmet Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, genel olarak aşk ve sevgi temaları ile bilinen 14 Şubat'ın, kimileri için aşkın kutlandığı, kimileri içinse aile bireylerine ya da sevdiklerine, sevgilerini gösterdikleri bir gün olduğunu söyledi.

- "Amasya aşkın yazıldığı şehir"

Amasya'nın, Ferhat ile Şirin Festivali ile sanat, kültür, müzik ve eğlenceyle buluşacağına işaret eden Sarı, şöyle konuştu:

"Amasya, Ferhat ile Şirin'in memleketi olan bir aşıklar şehri. Ancak bu zamana kadar Ferhat ile Şirin konusunda hiçbir eylemimiz yok. Amasya aşkın yazıldığı, yoğrulduğu, sevginin ve muhabbetin kendini bulduğu şehir. Bizim de Sevgililer Günü'nü bu şehirde icra etmemiz lazım. 14 Şubat'ta yapacağımız festivale eminim ki 20-30 bin arası vatandaşımız katılacak."

Etkinlik için yoğun bir şekilde hazırlık yapıldığını anlatan Sarı, "Festivalimizi duyan bütün vatandaşlarımızı fırsatları olursa Amasya'ya bekliyoruz. Emin olun geldiklerine pişman olamayacaklar. Biz herkesi bu şehirde misafir etmek istiyoruz. Eğer, o gün mutlu olmak, kendinizi bulmak, eğlenmek istiyorsanız, bu festivali iyi değerlendirin, diye çağrıda bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

- "14 Şubat'ı sevgi panayırına dönüştürerek kutlayacağız"

Amasya Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Oğuzhan Zobu ise 14 Şubat tarihinin sadece romantik bir tarih olmadığını, insanın ailesine, eşine ve çocuklarına duyduğu sevgiye dair önemli bir tarih olduğunu söyledi.

Geniş katılımlı bir program tasarladıklarını dile getiren Zobu, "Amasya'nın tarihi kent alanı içinde sokak konserlerinin olduğu, fotoğraf çekim alanlarının kurulduğu, çeşitli aktivitelerin yapıldığı bir festival programı yapıyoruz. Festival programında iki büyük halk konserimiz olacak, üniversite bölgesinde büyük bir sevgi yürüyüşü düzenleyeceğiz. Dolayısıyla 14 Şubat'ı kendi ruhuna uygun olarak, bir sevgi panayırına dönüştürerek halkımızla kutlayacağız." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
14 Şubat Sevgililer Günü Amasya Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı Festival

En Çok Okunan Yerel Haberler

Dr. Rukiye Kara’dan ’Coronavirus’ uyarısı

Dr. Rukiye Kara’dan ’Coronavirus’ uyarısı

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü görevine Mehmet Erşan getirildi

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü görevine Mehmet Erşan getirildi

Adana merkezli 34 ilde ihaleye fesat karıştırma operasyonu

Adana merkezli 34 ilde ihaleye fesat karıştırma operasyonu

Edirne’de maske krizi

Edirne’de maske krizi

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı isyan etti

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı isyan etti

Erdek’e 100 milyon TL’lik yatırım

Erdek’e 100 milyon TL’lik yatırım

Amasya Namaz Vakitleri 4 Şubat Salı

İmsak
06:11
Sabah
07:37
Öğle
12:55
İkindi
15:38
Akşam
18:04
Yatsı
19:25

Amasya Nöbetçi Eczaneler 4 Şubat Salı

Gökman Eczanesi
Merkez
Merkez Eczanesi
Merkez
Evren Eczanesi
Goynucek
Sağlık Eczanesi
Gumushacikoy
Merve Eczanesi
Merzifon
Kızıklı Eczanesi
Suluova
Tiryakioğlu Eczanesi
Tasova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Elazığlı depremzede çocuklara yüzlerce oyuncak ve mektup

Elazığlı depremzede çocuklara yüzlerce oyuncak ve mektup

Suluova’daki TOKİ konutları yükseliyor

Suluova’daki TOKİ konutları yükseliyor

Kesmekaya ile Uzun’dan üniversite öğrencisi Samet için kan bağışı

Kesmekaya ile Uzun’dan üniversite öğrencisi Samet için kan bağışı

Taşova Devlet Hastanesi Başhekimi Kanra:

Taşova Devlet Hastanesi Başhekimi Kanra:

Merzifon’da 137 Kadına Dul Maaşı Bağlandı

Merzifon’da 137 Kadına Dul Maaşı Bağlandı

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.