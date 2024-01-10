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Amasya’da 20 bin dal kaçak makaron ele geçirildi

10.01.2024 14:42 | Son Güncelleme:
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Amasya’da jandarma ekiplerinin kaçak makaronları piyasaya sürmeye çalışan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 14 bini boş olmak üzere toplam 20 bin dal makaron ile 16 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.

Amasya’da 20 bin dal kaçak makaron ele geçirildi

‘Çilek’ adlı tütün arama köpeğinin de görev aldığı operasyonda 2 şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde H.Ş ve H.A.K isimli şahısların piyasadan temin ettiği kıyılmış tütünleri ve boş makaronları doldurarak satışa arz ettikleri bilgisine istinaden şüphelerin ikametine operasyon düzenlendi.

Tütün arama ve tespit köpeği ‘Çilek’ ile yapılan aramada 14 bin dal içi boş makaron, 6 bin dal içi tütün doldurulmuş makaron, 16 kilo kıyılmış tütün tespit edildi. 4 adet elektrikli makaron dolum makinası ve bin adet doldurulmuş makaronlar için hazırlanmış şeffaf poşete el konuldu.
Olayla ilgili adli tahkikat sürüyor.

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