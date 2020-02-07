Amasya'da 30 yıl önce ölen 68 maden işçisi anıldı

Amasya'nın Merzifon ilçesi Kayadüzü beldesindeki Yeni Çeltek Kömür İşletmesinde 7 Şubat 1990'da meydana gelen grizu patlaması sonucu hayatını kaybeden 68 maden işçisi anıldı.

Kayadüzü'nde hayatını kaybeden işçilerin isminin yazılı olduğu anıt önünde düzenlenen anma töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Türkiye Maden-İş Sendikası Yeni Çeltek Şube Başkanı Cemil Güven, 30 yıl önce yaşamını yitiren madencilere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi.

Çocuklarının rızkını temin için evlerinden ayrılan madencilerin yerin 700 metre altında hayatlarını kaybettiğini anlatan Güven, şöyle konuştu:

"Madenciler ve toplum için bu facia şunu ifade ediyor, ekmek parasını kazanmak ne kadar meşakkatlidir, her yönüyle bir ibrettir, her yönüyle de bir imtihandır. Bölge madenciliği bu kazalara, bu acılara rağmen çalışmaya, ülkeye kömür üretmeye devam edecek. Bu ülkenin geleceğini düşünerek, kendi rızkımızı kazanmaya devam edeceğiz. Allah bu günleri bize bir daha yaşatmasın."