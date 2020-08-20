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Amasya’da eve giren yılan paniğe neden oldu

AMASYA HABERLERİ  | 20.08.2020 21:43 | Son Güncelleme

Amasya’nın Kurşunlu Mahallesi’nde bir eve giren yılan itfaiye ekiplerinin çabası ile yakalanarak, doğaya bırakıldı.Olay bugün öğleden sonra Amasya’nın Kurşunlu Mahallesi’nde dağlık alanda bulunan bir evde yaşandı.

Amasya’da eve giren yılan paniğe neden oldu

Amasya’nın Kurşunlu Mahallesi’nde bir eve giren yılan itfaiye ekiplerinin çabası ile yakalanarak, doğaya bırakıldı.
Olay bugün öğleden sonra Amasya’nın Kurşunlu Mahallesi’nde dağlık alanda bulunan bir evde yaşandı. Açık olan balkon kapısından içeriye girdiği tahmin edilen yılanı mutfakta bulunan bulaşık makinesinin altına doğru girerken fark eden ev sakinleri paniğe kapıldı. Ardından Amasya Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerine haber veren ev sakinleri mutfak kapısını kapatarak itfaiyenin gelmesini bekledi. Olay yerine gelen uzman itfaiye erinin çabası ile yakalanan yılan doğal yaşam alanı olan dağlık araziye salındı.
Mahalle sakinleri tarafından da paniğe sebep olan yılanın, zehirsiz kara yılanı olduğu öğrenildi.

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