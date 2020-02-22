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Amasya'da FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon" operasyonunda 3 tutuklama

AMASYA HABERLERİ  | 22.02.2020 11:02 | Son Güncelleme

Amasya'da FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon" operasyonunda 3 tutuklama

Amasya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 3 şüpheli tutuklandı.

İzmir ve Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince İzmir, Manisa ve Amasya'nın Merzifon ilçesinde gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i, işlemlerinin ardından İzmir'e gönderildi.

Merzifon Emniyetindeki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 18 Şubat'ta, Amasya merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) ankesörlü telefonlardan askeri personelden sorumlu örgüt üyeleri tarafından ardışık olarak arandıkları tespit edilen aktif görevdeki 5 astsubay ile Kara Harp Okulundan ilişiği kesilen 4 askeri okul öğrencisi gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Amasya FETÖ operasyonu Merzifon

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