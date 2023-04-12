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Amasya’da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

12.04.2023 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya’nın Suluova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Amasya’da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Yenidoğan kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burak Bacanak idaresindeki 05 ABU 146 plakalı otomobil, Hüseyin Üçok yönetimindeki 05 FE 384 plakalı otomobille çarpıştı. Sürücü Burak Bacanak ve yanındaki Kerim Hozan, diğer araçtaki sürücü Hüseyin Üçok, Demet Didem Üçok ile Zeliha Üçok yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Suluova Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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