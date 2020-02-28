YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Amasya
  4. Amasya’da iş yerleri ve caddeler Türk bayraklarıyla donatıldı

Amasya’da iş yerleri ve caddeler Türk bayraklarıyla donatıldı

AMASYA HABERLERİ  | 28.02.2020 17:16 | Son Güncelleme

Suriye’nin İdlib şehrinde hain hava saldırısı sonucu 33 Mehmetçiğin şehit olmasının ardından Amasya’da dükkanlar, cadde ve meydanlar Türk bayraklarıyla donatıldı.Rejimin hava saldırısı sonucu 33 Mehmetçiğin şehit olması ülkede büyük üzüntü ve öfkeye yol açtı.

Suriye’nin İdlib şehrinde hain hava saldırısı sonucu 33 Mehmetçiğin şehit olmasının ardından Amasya’da dükkanlar, cadde ve meydanlar Türk bayraklarıyla donatıldı.
Rejimin hava saldırısı sonucu 33 Mehmetçiğin şehit olması ülkede büyük üzüntü ve öfkeye yol açtı. Amasya’da vatandaşlar bayrak asarak tepkilerini dile getirdi. Sinan Eraslan isimli vatandaş, “Her Türk vatandaşı gibi biz de gerçekten çok üzüldük. Allah devletimize güç kuvvet versin, askerlerimizi korusun, şehitlerimize rahmet etsin. Gün birlik günü. İnşallah hep birlikte bu sıkıntılı sureci de anlatacağız” dedi.
Necati Apaydın ise “Türkiye Cumhuriyeti’nin bir vatandaşı olarak çok üzgünüz. Rusya bize hem destek verir gibi duruyor hem de köstek oluyor. Bu saldırının intikamını muhakkak alacağız ama çok üzgünüz kan ağlıyoruz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyoruz. Ülkemizin başı sağ olsun” diye konuştu.
Bayrak asan vatandaşlar birlik ve beraberlik mesajı verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Mehmet Orhan'ın ailesine acı haber verildi

İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Mehmet Orhan'ın ailesine acı haber verildi

Tuzla açıklarındaki gemi kazasında tüm mürettebat kurtarıldı

Tuzla açıklarındaki gemi kazasında tüm mürettebat kurtarıldı

AFAD gönüllülerine ’Gönüllü’ amatör telsiz eğitimi

AFAD gönüllülerine ’Gönüllü’ amatör telsiz eğitimi

2 çocuk babası adam inşaat alanında ölü bulundu

2 çocuk babası adam inşaat alanında ölü bulundu

Adana’da 738 polisle uygulama

Adana’da 738 polisle uygulama

Kayserispor’da kapılar kapandı

Kayserispor’da kapılar kapandı

Amasya Namaz Vakitleri 28 Şubat Cuma

İmsak
05:43
Sabah
07:07
Öğle
12:54
İkindi
16:00
Akşam
18:32
Yatsı
19:51

Amasya Nöbetçi Eczaneler28 Şubat Cuma

Gökman Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Merkez
Evren Eczanesi
Goynucek
Sağlık Eczanesi
Gumushacikoy
Gizem Eczanesi
Merzifon
Çiğdem Eczanesi
Suluova
Aydınlar Eczanesi
Tasova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Müjdeyi verdi, ödemeler 24 Şubat’ta yapılacak

Müjdeyi verdi, ödemeler 24 Şubat’ta yapılacak

Vali Varol’dan ’112’ uyarısı

Vali Varol’dan ’112’ uyarısı

Ortak Akıl Konseyi şehrin geleceğini konuştu

Ortak Akıl Konseyi şehrin geleceğini konuştu

Merzifon’da ‘Gel Kardeşim’ isimli proje başlatıldı

Merzifon’da ‘Gel Kardeşim’ isimli proje başlatıldı

Vali Varol’dan karla mücadeleye yakın takip

Vali Varol’dan karla mücadeleye yakın takip

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.