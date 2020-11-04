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Amasya'da kavga ihbarına giden polis uyuşturucu buldu

AMASYA HABERLERİ  | 04.11.2020 16:37 | Son Güncelleme

Amasya'da kavga ihbarına giden polis uyuşturucu buldu

Amasya’nın Merzifon ilçesinde, kavga ihbarı sonucu gözaltına alınan 4 şüpheliden biri uyuşturucu ticareti iddiasıyla tutuklandı.

Kavga ihbarını değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mehmetçik Caddesi'nde O.D, İ.S, S.Y. ve M.S'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin yere attığı sigara paketine gizlenmiş 89 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.D, çıkarıldığı hakimlikçe "Uyuşturucu madde ticareti yaptığı" iddiasıyla tutuklandı. Diğer zanlılar serbest bırakıldı.

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