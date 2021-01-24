YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Amasya
  4. Amasya’da korkutan ev yangında alevler çatıyı sardı

Amasya’da korkutan ev yangında alevler çatıyı sardı

24.01.2021 01:36 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Amasya’da korkutan ev yangında alevler çatıyı sardı

Amasya’da bir köyde tek katlı evde yangın çıktı.

Amasya’da bir köyde tek katlı evde yangın çıktı. Evin çatısını saran alevleri yangına müdahale eden Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri söndürdü.
Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Çiğdemlik köyünde geç saatlerde Mustafa Kula’ya ait evin dışındaki kalorifer kazanı alev aldı. Alevler kısa sürede çatıyı sardı. İlk müdahaleyi yapmaya çalışan köylüler durumu itfaiye ve jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelerek müdahale eden Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Can kaybı ya da yaralananın olmadığı yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Özlü'den sömestir tatili uyarısı: Yeni dalga gelebilirProf. Dr. Özlü'den sömestir tatili uyarısı: Yeni dalga gelebilir
Seçilirse bir ilki başaracakSeçilirse bir ilki başaracak

Amasya Namaz Vakitleri 24 Ocak Pazar

İmsak
06:18
Sabah
07:46
Öğle
12:54
İkindi
15:28
Akşam
17:51
Yatsı
19:14

Amasya Nöbetçi Eczaneler24 Ocak Pazar

Güngör Eczanesi
Merkez
Özlü Eczanesi
Merkez
Kılıç Eczanesi
Goynucek
Yeni Eczanesi
Gumushacikoy
Okudan Eczanesi
Merzifon
Kızıklı Eczanesi
Suluova
Taşova Eczanesi
Tasova
Tümünü Göster
Amasya ECZANELER
Amasya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Adana'daki FETÖ davasında yargılanan eski öğretmen 49 sanıktan 25'ine hapis cezası

Adana'daki FETÖ davasında yargılanan eski öğretmen 49 sanıktan 25'ine hapis cezası

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Esenler Belediyesi’nde toplu sözleşme sevinci

Esenler Belediyesi’nde toplu sözleşme sevinci

Trabzonspor kafilesi, Ankara'ya gitti

Trabzonspor kafilesi, Ankara'ya gitti

Tatvan’da şehir merkezine bir haftada 2 metre 28 santim kar yağdı

Tatvan’da şehir merkezine bir haftada 2 metre 28 santim kar yağdı

Diğer Haberler

Vali Masatlı ve eşi minik öğrencilerin karne sevincine ortak oldu

Vali Masatlı ve eşi minik öğrencilerin karne sevincine ortak oldu

Amasya'da mamutlara ait olduğu değerlendirilen fosiller bulundu

Amasya'da mamutlara ait olduğu değerlendirilen fosiller bulundu

Amasya'da mamutlara ait olduğu değerlendirilen fosiller bulundu

Amasya'da mamutlara ait olduğu değerlendirilen fosiller bulundu

Başkan Sarı minik öğrencilere karne dağıttı

Başkan Sarı minik öğrencilere karne dağıttı

İtfaiyenin zamanında müdahalesi fabrikayı yanmaktan kurtardı

İtfaiyenin zamanında müdahalesi fabrikayı yanmaktan kurtardı

İtfaiyenin zamanında müdahalesi fabrikayı yanmaktan kurtardı

İtfaiyenin zamanında müdahalesi fabrikayı yanmaktan kurtardı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.