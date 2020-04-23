YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Amasya
  4. Amasya'da Kovid-19'a yakalanan çift ile 2 çocuğu sağlıklarına kavuştu

Amasya'da Kovid-19'a yakalanan çift ile 2 çocuğu sağlıklarına kavuştu

AMASYA HABERLERİ  | 23.04.2020 23:03 | Son Güncelleme

Amasya'da Kovid-19'a yakalanan çift ile 2 çocuğu sağlıklarına kavuştu

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan çift ile çiftin iki çocuğu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda taburcu edilmenin mutluluğunu yaşadı.

Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan Ahmet (33) ve Gamze Berber (29) çifti ile çocukları Cansel (10) ve Elçin (6), bir süre önce tedavi altına alındıkları Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesinde sağlıklarına kavuştu.

Berber ailesi, doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde taburcu edildi.

Ahmet Berber, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastalığı yenmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Hastanede kaldıkları süre boyunca sağlık çalışanlarının kendileriyle yakından ilgilendiğini vurgulayan Berber, "Dışarıdan gelen bir akrabamız dolayısıyla bu hastalığı kaptık. Bende hafif baş ağrısı belirtisi vardı. Sonra şüphelendik, akrabamızda da çıkınca test yaptırdık, pozitif çıktı. Buraya gelip tedavimizi olduk. Tüm sağlık personeline çok teşekkür ediyorum. Herkes bize yardımcı oldu. Ne istediysek getirdiler. Emekleri çok büyük." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara evlerinde kalmaları çağrısında bulunan Berber, "Çok zor bir süreç oldu bizim için. Bu hastalığın nereden geldiğini bilemiyorsunuz. Dikkatli olun. Maskenizi muhakkak takın. Evinizde kalın, sağlıkla kalın." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat! Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat!
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Anahtar Kelimeler:
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çocuklar koronavirüs mücadelesi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bahçede konser, balkonda 23 Nisan coşkusu

Bahçede konser, balkonda 23 Nisan coşkusu

Bir musluk 3 bin 150 TL’ye patladı

Bir musluk 3 bin 150 TL’ye patladı

Bayram coşkusunu balkonlarında yaşadılar

Bayram coşkusunu balkonlarında yaşadılar

Başsavcılığın itirazı üzerine tutuklandılar

Başsavcılığın itirazı üzerine tutuklandılar

Başsavcı Dönmez, izolasyondaki memurun oğluna cübbe giydirip bayramını kutladı

Başsavcı Dönmez, izolasyondaki memurun oğluna cübbe giydirip bayramını kutladı

Safranbolu’da yaşlı adam evinde ölü bulundu

Safranbolu’da yaşlı adam evinde ölü bulundu

Amasya Namaz Vakitleri 24 Nisan Cuma

İmsak
04:03
Sabah
05:38
Öğle
12:40
İkindi
16:27
Akşam
19:32
Yatsı
21:00

Amasya Nöbetçi Eczaneler24 Nisan Cuma

Demet Eczanesi
Merkez
Enes Eczanesi
Merkez
Kılıç Eczanesi
Goynucek
Hayat Eczanesi
Gumushacikoy
Derman Eczanesi
Merzifon
Çakırtaş Eczanesi
Suluova
Aydınlar Eczanesi
Tasova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Amasya İl Özel İdaresi’ne greyder takviyesi

Amasya İl Özel İdaresi’ne greyder takviyesi

Doluca köyünde süt evi açıldı

Doluca köyünde süt evi açıldı

Şehit Özarı, şehadetinin 23. yılında dualarla anıldı

Şehit Özarı, şehadetinin 23. yılında dualarla anıldı

Personeline Albüm Yaptı

Personeline Albüm Yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.