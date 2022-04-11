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Amasya'da otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

11.04.2022 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'da otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

Amasya'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Çorum'dan Amasya yönüne giden Orhan K. idaresindeki 19 TL 256 plakalı otomobil, Çavuş köyü mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile otomobildeki Şule K, Ahmet K. ve Enes K. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Amasya

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