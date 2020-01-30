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Amasya’da trafik kazası: 1 yaralı

AMASYA HABERLERİ  | 30.01.2020 20:29 | Son Güncelleme

Amasya’nın Merzifon ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Kaza, Merzifon’un Sarıbuğday-Alişar köy yolunun 1.

Amasya’da trafik kazası: 1 yaralı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Merzifon’un Sarıbuğday-Alişar köy yolunun 1. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.K.’nin kullandığı 05 DZ 444 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Ters dönen araç içerisinde bulunan D.K. sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Merkez
Vural Eczanesi
Merkez
Kılıç Eczanesi
Goynucek
Merkez Eczanesi
Gumushacikoy
Aktan Eczanesi
Merzifon
Serkan Eczanesi
Suluova
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