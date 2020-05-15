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Amasya’da Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri, Van'daki saldırıyı kınadı

AMASYA HABERLERİ  | 15.05.2020 16:35 | Son Güncelleme

Amasya’da Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri, Van'daki saldırıyı kınadı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri, Van'da Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca yönelik teröristlerin gerçekleştirdiği saldırıya tepki gösterdi.

Merzifon Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü önünde bir araya gelen Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri, basın açıklaması yaptı.

Merzifon Sosyal Hizmet Merkezi Müdür Vekili ve Vefa Sosyal Destek Grubu sorumlusu Erdem Yüksel, hain saldırıdan dolayı büyük üzüntü duyduklarını söyledi.

Kendilerini vatandaşlara hizmet götürmekten hiçbir saldırının alıkoyamayacağını vurgulayan Yüksel, "Vefa Sosyal Destek grupları olarak sokağa çıkması kısıtlanan vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Gayemiz yalnızca insanımıza hizmet götürmektir." dedi.

Van’ın Özalp ilçesi Eğribelen Mahallesi’ne yardım götüren Vefa Sosyal Destek Grubu ekibine yapılan ve 2 kişinin şehit olduğu silahlı saldırıyı kınayan Yüksel, "Terör örgütü salgın sürecinde çalışan bu vatanın evlatlarına, insanlık vasfına saldırmıştır ama bizler vatandaşımızın yanında olmaya, insanımıza hizmet götürmeye devam edeceğiz. Bizleri vatandaşımıza hizmet götürmekten hiçbir saldırı alıkoyamayacaktır. Hain terör örgütünü lanetliyor, Van Vefa Sosyal Destek Grubu'nun yanında olduğumuzu belirterek, şehitlerimize Allah’ tan rahmet diliyoruz. Başımız sağ olsun." ifadesini kullandı.

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