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Amasyalı tiyatrocular deprem bölgesindeki çocuklar için yeniden sahnede

22.05.2023 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya’dan 6 Şubat’taki depremlerin vurduğu illere giderek afetin izini ve psikolojik etkilerini azaltmak amacıyla çocuklara yönelik oyunlar sahneleyen Maydanoz Sapları Tiyatro ekibi yeniden kolları sıvadı.

Amasyalı tiyatrocular sahneledikleri oyunların tüm geliriyle deprem bölgesinin yolunu tutarak çocuklar için etkinlikler düzenlemeyi planlıyor.

Bu ay iki oyun sahnelediklerini belirten Maydanoz Sapları Tiyatrosu genel sanat yönetmeni Uğur Çetin, “Oyunların tüm geliriyle şehrimizde bulunan depremden etkilenen çocuklarımız için hem de deprem bölgesine gidilerek orada bulunan çocuklarımıza yönelik çeşitli etkinlikler düzenlemeyi planlıyoruz” dedi.
Daha önce ildeki KYK yurtlarına yerleştirilen depremzede aileler ve çocuklarıyla buluştuklarını, sonrasında Kahramanmaraş ve Gaziantep’e giderek yardım faaliyetlerine katıldıklarını hatırlatan Çetin, “Birkaç oyun daha oynayıp Haziran ayında gitmeyi hedeflediğimiz Hatay, Kahramanmaraş ve Gaziantep de elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmak istiyoruz” diye konuştu.
Amasya Belediyesinin de desteğiyle sahnelenen ‘Gemilerde talim var’ adlı oyunda rol alan diğer oyuncular Emine İnce ve Oğuzhan Kaşka ise deprem bölgesindeki çocukları sevindirmeye çalışacaklarını söyledi.

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