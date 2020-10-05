YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Amasya
  4. Amasya’nın ilk SOGEP projesi imzalandı

Amasya’nın ilk SOGEP projesi imzalandı

AMASYA HABERLERİ  | 05.10.2020 17:52 | Son Güncelleme

Amasya’nın ilk Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) projesi olan 1 milyon 672 bin TL bedelli projenin imzaları atıldı.Amasya Valiliği koordinasyonunda Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) desteğiyle Merzifon Sosyal Hizmet Merkezi (SHM) tarafından oluşturulan ‘Tek Ebeveynli Ailelerde Çocuk ve Kadının Güçlendirilmesi ile Kadın İstihdamının Arttırılması Proje’nin protokolünü, Amasya Valisi Mustafa Masatlı, OKA Genel Sekter Vekili İbrahim Ethem Şahin ve Merzifon SHM Müdür Vekili Erdem Yüksel imzaladı.Projeyle; kadın istihdamını sağlayarak tek ebeveyn olarak çocuklarının bakımını sağlayan kadınların ekonomik özgürlüğünün sağlanması, tek ebeveynli ailede yaşayan suça sürüklenmiş ve mağdur çocuk pozisyonuna düşmüş çocuk vakalarının sayısının azalması, tek ebeveyn olarak çocuk/ları ile yaşayan annelerin aile içi iletişim, yaşam becerileri, çocuk gelişimi, çocuk yetiştirmede temel becerileri, çocuk ve ergen sağlığı ve aile bütçesi ve kaynak yönetimi olgularının gelişmesinin sağlanması,Merzifon Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü’nden sosyal ekonomik destek alan ailelerin sayısının azalması ve buna bağlı olarak devlet tarafından tek ebeveynli çocuklara ödenen ekonomik desteğin sonlandırılarak devletin kasasında kalmasının sağlanması amaçlanıyor.

Amasya’nın ilk Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) projesi olan 1 milyon 672 bin TL bedelli projenin imzaları atıldı.
Amasya Valiliği koordinasyonunda Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) desteğiyle Merzifon Sosyal Hizmet Merkezi (SHM) tarafından oluşturulan ‘Tek Ebeveynli Ailelerde Çocuk ve Kadının Güçlendirilmesi ile Kadın İstihdamının Arttırılması Proje’nin protokolünü, Amasya Valisi Mustafa Masatlı, OKA Genel Sekter Vekili İbrahim Ethem Şahin ve Merzifon SHM Müdür Vekili Erdem Yüksel imzaladı.
Projeyle; kadın istihdamını sağlayarak tek ebeveyn olarak çocuklarının bakımını sağlayan kadınların ekonomik özgürlüğünün sağlanması, tek ebeveynli ailede yaşayan suça sürüklenmiş ve mağdur çocuk pozisyonuna düşmüş çocuk vakalarının sayısının azalması, tek ebeveyn olarak çocuk/ları ile yaşayan annelerin aile içi iletişim, yaşam becerileri, çocuk gelişimi, çocuk yetiştirmede temel becerileri, çocuk ve ergen sağlığı ve aile bütçesi ve kaynak yönetimi olgularının gelişmesinin sağlanması,
Merzifon Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü’nden sosyal ekonomik destek alan ailelerin sayısının azalması ve buna bağlı olarak devlet tarafından tek ebeveynli çocuklara ödenen ekonomik desteğin sonlandırılarak devletin kasasında kalmasının sağlanması amaçlanıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yine ortaya çıktılar! Yer: Taksim... '1 saati 5 lira' Yine ortaya çıktılar! Yer: Taksim... '1 saati 5 lira'
Elazığlı depremzede çocuklara yüzlerce oyuncak ve mektupElazığlı depremzede çocuklara yüzlerce oyuncak ve mektup
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Köpeğe çarpan otomobil hurdaya döndü
Köpeğe çarpan otomobil hurdaya döndü
ATSO Başkanı Çetin: "Tüketici enflasyonu beklentilerin altında kaldı"
ATSO Başkanı Çetin: "Tüketici enflasyonu beklentilerin altında kaldı"
Edirne'de sulama kanallarında sıkışan balıklar doğal alanlarına salınıyor
Edirne'de sulama kanallarında sıkışan balıklar doğal alanlarına salınıyor
Bodur zeytin umut oldu
Bodur zeytin umut oldu
GMİS,MTA bölge müdürlüklerini ziyaret etti
GMİS,MTA bölge müdürlüklerini ziyaret etti
Batman’da 8 bin ton asfalt serimi yapılacak
Batman’da 8 bin ton asfalt serimi yapılacak

Amasya Namaz Vakitleri 5 Ekim Pazartesi

İmsak
05:07
Sabah
06:30
Öğle
12:30
İkindi
15:44
Akşam
18:20
Yatsı
19:38

Amasya Nöbetçi Eczaneler 5 Ekim Pazartesi

Güngör Eczanesi
Merkez
Merkez Eczanesi
Merkez
Mutlu Eczanesi
Gumushacikoy
İstanbul Eczanesi
Merzifon
Serkan Eczanesi
Suluova
Aydınlar Eczanesi
Tasova
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Köye güneş panelli içme suyu deposu
Köye güneş panelli içme suyu deposu
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Şefkat Tepe'de Gerçek Evlilik
Şefkat Tepe'de Gerçek Evlilik
Eski CHP Milletvekili Haydar Oymak Ebediyete Uğurlandı
Eski CHP Milletvekili Haydar Oymak Ebediyete Uğurlandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.