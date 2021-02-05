Amasya’ya şehir hastanesi standardında 600 yataklı hastane

Amasya’da şehir hastanesi standartlarında 600 yataklı devlet hastanesi yapılması kararlaştırıldı.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı’nın başkanlığındaki heyet, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’yı ziyaret etti. Fındıklı mevkiinde tahsisi gerçekleştirilen arsa üzerinde yapılması kararlaştırılan hastane binasının projelendirme süreci çalışmaları ele alındı.

Vali Masatlı, uzun yıllar hizmet verecek olan hastane binasının şehre kazandırılması için verdiği desteği dolayısıyla Bakan Koca’ya teşekkür etti.

Ziyarette AK Parti Amasya Milletvekilleri M. Levent Karahocagil ve Hasan Çilez, AK Parti İl Başkanı Mehmet Akif Kesmekaya, İl Genel Meclisi Başkanı Zeki Erarslan ile İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz de yer aldı.



