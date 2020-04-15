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Amatör balıkçılık belgesi düzenlenmesi geçici süreyle durduruldu

BİLECİK HABERLERİ  | 15.04.2020 14:37 | Son Güncelleme

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, amatör balıkçılık belgesi düzenlenmesinin geçici süreyle durdurulduğunu söyledi.İl Müdürü Yoldaş, yaptığı yazılı açıklamada, "Çin Halk Cumhuriyetinde ortaya çıkan ve çeşitli ülkelerden bildirimi yapılan yeni bir alt tipe bağlı Korona virüs Covid-19 hastalığı tüm dünya için halk sağlığı tehdidi oluşturmakta olup, bakanlığımız tarafından da yakından takip edilerek gerekli tedbirler alınmaktadır.

Amatör balıkçılık belgesi düzenlenmesi geçici süreyle durduruldu

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, amatör balıkçılık belgesi düzenlenmesinin geçici süreyle durdurulduğunu söyledi.
İl Müdürü Yoldaş, yaptığı yazılı açıklamada, "Çin Halk Cumhuriyetinde ortaya çıkan ve çeşitli ülkelerden bildirimi yapılan yeni bir alt tipe bağlı Korona virüs Covid-19 hastalığı tüm dünya için halk sağlığı tehdidi oluşturmakta olup, bakanlığımız tarafından da yakından takip edilerek gerekli tedbirler alınmaktadır. Bu kapsamda 4/2 numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ’in 4’üncü maddesi ile alınması ve avcılık sırasında bulundurulma zorunluluğu bulunmayan Amatör Balıkçılık Belgesi’nin düzenlenmesi bakanlığımız tarafından tedbir amaçlı olarak geçici süre ile durdurulmuştur.Alınan önlemlere vatandaşlarımızın hassasiyetle riayet etmesi; hastalığın yayılmasının önüne geçilmesi, hastalıkla mücadele edilmesi ve vatandaşlarımızın sağlığı açısından oldukça önemlidir" dedi.

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