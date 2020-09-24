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Amatör maçlar Ekim sonuna kaldı

KAYSERİ HABERLERİ  | 24.09.2020 08:52 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu, amatör futbol müsabakalarının Ekim ayı sonuna kadar başlatılmaması yönünde karar aldı.Türkiye Futbol Federasyonu, amatör futbol müsabakalarının oynatılıp oynatılmayacağı yönünde kararını verdi.

Amatör maçlar Ekim sonuna kaldı

Türkiye Futbol Federasyonu, amatör futbol müsabakalarının Ekim ayı sonuna kadar başlatılmaması yönünde karar aldı.
Türkiye Futbol Federasyonu, amatör futbol müsabakalarının oynatılıp oynatılmayacağı yönünde kararını verdi. TFF Yönetim Kurulunun kararına göre amatör futbol müsabakaları Ekim ayı sonuna kadar oynatılmayacak olup, Covid19’un seyri dikkate alınarak Ekim ayı sonunda yeniden değerlendirilecek. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada "Dünyamızı ve ülkemizi etkisi altına alan Korona Virüs (covid-19) Pandemi nedeniyle 13 Mart tarihinden itibaren başta devletimiz olmak üzere bilim ve sağlık kurullarımızın önerileri doğrultusunda tüm ligler iptal edilmiş olup sonrasında Profesyonel liglerin belirlenmiş kurallar çerçevesinde seyircisiz olarak oynatılmasına yine Devletimiz ve ilgili kurulların önerileri doğrultusunda müsaade edilmiştir. Gelinen noktada ülke genelinde pandeminin yükseliş göstermesinden dolayı devletimizin yetkili organlarının kararları neticesinde tedbirler arttırılmış ve yeni önlemler alınması hususunda milletimiz bilgilendirilmiştir. Ayrıca yeni risk oluşturacak tüm etkinliklerin düzenlenmemesi tavsiyesinde bulunulmuştur. TFF Sağlık Kurulu ve ona bağlı oluşturulan Pandemi Danışma Kurulu ile yapılan istişareler neticesinde; mevcut durumda özellikle amatör lig karşılaşmalarının ve yaş grubu karşılaşmalarının yeterli sağlık tedbirleri alınamayacağı, PCR testlerinin gerçekleşmesinde olumsuzluklar yaşanabileceği ve insan sağlığı ile ilgili ciddi riskler oluşabileceği görüşü oluşmuştur. TFF yönetimi olarak söz konusu amatör maçların oynanması ile ilgili 1 ay sonra (Ekim ayı sonunda) tekrar değerlendirme yapılmasına bu süre içerisinde Pandemi sürecinin takip edilerek ilgili kurumlar ile sürekli görüş alışverişinde bulunulmasına ve oluşacak yeni şartlara göre program ve statülerin açıklanmasına karar verilmiştir" denildi.

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