Amatöre güçlü destek

Büyükşehir Belediyesi, çok sayıda amatör lig maçına ev sahipliği yapan ve birçok Bursalının hatıralarının olduğu Merinos Stadı’nın zeminini sil baştan yeniliyor.

Bursa’da birçok genç futbolcunun üzerinde ter döktüğü Merinos Stadı, Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalarla tekrar eski ihtişamına kavuşuyor. Bursa’nın bir marka spor kenti olması hedefiyle amatör kulüplere desteklerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Merinos Stadı’nın zeminini sil baştan yaparak amatör futbolunun hizmetine sundu. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yetkililerden eksiklikler ve ihtiyaçlar konusunda bilgi aldı.

Merinos Stadı’nın Bursa’da birçok kişinin hatıralarını barındırdığını söyleyen Başkan Alinur Aktaş, futbolu sevenler ve Bursa için çok değerli olan mekânda düzenleme çalışmalarının yürütüldüğünü belirtti. Stadın 2005 senesinde yapıldığını hatırlatan Başkan Aktaş, “Bugüne kadar yılda ortalama 250 maç oynanıyor. İdmanlar yapılıyor, spor okulları istifade ediyor. İster istemez sahada bir yıpranma söz konusu oldu. Şimdi bütünüyle elden geçirildi. Aydınlatmayla alakalı takviyeleri, boyası ve temizliği ilgi konuları görüştük. Bursa’nın birçok yerinde yeni yapımlar gerçekleştirirken, bir taraftan da 10-15 yılını doldurmuş mekanların yenilenmesiyle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Merinos Stadı’nın zemini komple yenileniyor. İhalesi Haziran ayında yapıldı. Yaklaşık 1.5 milyon liralık bedel harcandı. Bunun bir milyon liralık kısmı Spor Toto teşkilatından Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu’nun destekleriyle alındı. Bursamıza, sporseverlere ve futbolseverlere hayırlı uğurlu olsun” dedi.

