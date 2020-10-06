Amazon Türkiye, satış ortaklarına Amazon Prime'ın avantajlarını anlattı

İSTANBUL (AA) - Amazon Türkiye'nin sanal ortamda düzenlediği ikinci satış ortağı toplantısı gerçekleştirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, programda satış ortakları, Amazon.com.tr'nin Türkiye'de hizmete sunduğu Amazon Prime ayrıcalıkları, Prime hizmetinin yurt içi ve yurt dışı satışlarda sunduğu avantajlar, Prime Day ile ilgili detaylar ve son gelişmeler hakkında bilgilendirildi.

Türkiye'de eylül ayında hizmete sunulan Amazon Prime ile ilgili detaylar, Amazon Prime hizmetinin müşterilere ve Amazon Lojistik ile satış ortaklarına sunduğu avantajlar, Türkiye'de ilk kez kutlanacak Amazon Prime Day, e-ihracatla büyüme, satış ortağı eğitim programı ve online eğitimlerle ilgili birçok bilginin paylaşıldığı toplantıya ülke genelinden 450'yi aşkın satış ortağı katıldı.

Toplantıda Amazon liderleri ile bir araya gelen satış ortakları, Amazon Prime hizmetinin Türkiye'de kullanıma girmesi ile birlikte, Amazon.com.tr vasıtasıyla işletmelerini büyütebilecekleri araç ve hizmetler hakkında da birincil ağızdan daha geniş bilgiye sahip oldular.