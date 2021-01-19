Amazon Türkiye ve Can Yayınları'ndan iş birliği

İSTANBUL (AA) - Amazon Türkiye ve Can Yayınları, Amazon.com.tr müşterilerine özel olarak dünyaca ünlü yazarların öykü derlemelerinden oluşan bir seri hazırladı.

Amazon.com.tr açıklamasına göre, Can Yayınları iş birliğiyle okumayı teşvik etmek ve kitaba erişimi kolaylaştırmak adına yapılan proje kapsamında, "Lacivert Klasikler" serisinde yer alan 50 kült klasiğin 48 ila 60 sayfa arasındaki kısa versiyonları hazırlanarak Amazon.com.tr müşterilerine sunuldu.

Proje kapsamında Amazon.com.tr müşterileri, kitaplara 4,99 TL fiyat etiketiyle erişebilirken, Amazon Prime üyeleri ise "5 al 4 öde" fırsatından yararlanabiliyor.

