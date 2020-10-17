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Amazon.com.tr, e-ticaret sektörünün "En Çekici İşvereni" seçildi

İSTANBUL HABERLERİ  | 17.10.2020 13:25 | Son Güncelleme

Amazon.com.tr, e-ticaret sektörünün "En Çekici İşvereni" seçildi

İSTANBUL (AA) - Amazon.com.tr, Türkiye’de 8'incisi düzenlenen Universum "En Çekici İşverenler Araştırması"nda e-ticaret sektörünün "En Çekici İşvereni" oldu.

Amazon.com.tr'den yapılan açıklamaya göre, Amazon.com.tr, Uluslararası çalışan mutluluğu ölçümleme şirketi Universum’un bu yıl Türkiye’de 8'incisini düzenlediği "En Çekici İşverenler Araştırması"nda e-ticaret sektöründeki "En Çekici İşveren" seçildi.

141 adayın arasında bu yıl ilk kez listelenen Amazon.com.tr, hem araştırmaya katılan tüm dallardan öğrenciler hem de çalışanlar tarafından e-ticaret sektörünün "En İyi İşvereni" olarak belirlendi.

2020 Türkiye raporu, 55 üniversite ve çeşitli bölümlerden 53 bin 597 öğrenciye gelecekte çalışmak istedikleri işverenlerin özellikleri ve en fazla çalışmak istedikleri şirkete yönelik birçok soru yönetilerek hazırlandı.

Universum’un En Çekici İşverenler Araştırması her yıl 61 farklı ülkede 3 binden fazla üniversiteden 1 milyon 100 binden fazla öğrenciyle anket uygulanarak gerçekleştiriliyor.

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