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Amazon.com.tr’de “Bebek Ürünleri Haftası” başladı

23.05.2022 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amazon Türkiye, “Bebek Ürünleri Haftası” kapsamında müşterilerine bebeklerinin ihtiyaçlarını en uygun fiyatlarla karşılayabilmeleri için 11 kategoride bir hafta sürecek indirimler sunuyor

İSTANBUL (AA) - Amazon.com.tr’nin 22-29 Mayıs arasında devam edecek “Bebek Ürünleri Haftası” başladı.

Amazon'dan yapılan açıklamaya göre, bir hafta sürecek kampanya boyunca müşteriler, Chicco, Philips Avent, Lansinoh, BeSafe, Prima, Sleepy, Molfix, Benetton, Koton, DeFacto gibi markaların pek çok ürününde geçerli, kitap, bebek, sağlık & kişisel bakım, ev, oyuncak, ofis ürünleri, giyim, ayakkabı, güzellik ve gıda içecek kategorilerinde yapılacak indirimler ile bebeklerinin ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılama imkanını bulacak.

Amazon Türkiye müşterileri alışverişlerinde uygun fiyatlar ve güvenilir teslimat seçeneklerinden faydalanırken, Amazon Prime üyeleri her zaman olduğu gibi bu kampanya döneminde de kargo ücreti ödemeyecek. Prime üyeleri kampanyadaki fırsatlara ek olarak minimum satın alma tutarı olmaksızın aynı gün, ertesi gün ve iki günde teslimat seçenekleriyle ücretsiz ve hızlı teslimat avantajından da faydalanabilecek.

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