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Ambulans filosuna 10 araç daha katıldı

25.01.2021 14:34 | Son Güncelleme:
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Ambulans filosuna 10 araç daha katıldı

Sağlık Bakanlığı tarafından Kayseri’ye gönderilen tam donanımlı 10 adet Acil Yardım Ambulansı törenle teslim alındı.İl Sağlık Müdürlüğü bahçesindeki törene AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ile İl Müftüsü Şahin Güven katıldı.Törende konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, 2002 yılında parmakla sayılacak derecede ambulans bulunduğunu ifade ederek, "Her yıl belli oranda ambulans filosuna yeni araçlar katılıyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından Kayseri’ye gönderilen tam donanımlı 10 adet Acil Yardım Ambulansı törenle teslim alındı.
İl Sağlık Müdürlüğü bahçesindeki törene AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ile İl Müftüsü Şahin Güven katıldı.
Törende konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, 2002 yılında parmakla sayılacak derecede ambulans bulunduğunu ifade ederek, "Her yıl belli oranda ambulans filosuna yeni araçlar katılıyor. Kayseri’de ambulans sayısı 100’e yaklaştı. 2002 yılında ambulanslar çok sıkıntılıydı. Parmakla sayılacak ambulanslar vardı. Şükürler olsun paletli ve motosikletli ambulanslarla bir filo halinde halkımıza hizmet etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.
Milletvekili Tamer, "İlimizde 6 dakikanın altında vakaya ulaşma oranı var. Kendilerini tebrik ediyorum. Artık zamanla yarışacaklar" dedi.
Geçen ay 13 ambulans geldiğini ve 10 adet ambulansın daha Kayseri’ye gönderildiğini açıklayan İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, "Teslim alınan ambulanslarla Kayseri’deki sayımız 94’e çıkıyor. Kayseri’de vakaya ulaşım süremiz 5.49 saniye ancak bunun 5 dakikanın altına inmesi için çalışmalar yürütüyoruz. Önemli olan hususlardan biri adreslerin doğru verilmesidir. Bu konuda sıkıntı yaşıyoruz. Daire numaraları apartman numarası olarak söylüyor. Adreslerin doğru verilmesi ambulansların vakalara ulaşma süresinde önemli" şeklinde konuştu.

Ambulans filosuna 10 araç daha katıldı

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