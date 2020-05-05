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Ambulans helikopter onun için havalandı

SİVAS HABERLERİ  | 05.05.2020 13:16 | Son Güncelleme

Sivas’ta ambulans helikopter Suşehri ilçesinde kalbi duran hasta için havalandı.Edinilen bilgilere göre Suşehri ilçesinde 47 yaşındaki Ali sezer, ani kalp durması nedeniyle Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ambulans helikopter onun için havalandı

Sivas’ta ambulans helikopter Suşehri ilçesinde kalbi duran hasta için havalandı.
Edinilen bilgilere göre Suşehri ilçesinde 47 yaşındaki Ali sezer, ani kalp durması nedeniyle Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlçe hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans helikopter yoğun bakım ünitesine yatması gereken hasta için Sivas kent merkezinden havalandı. Hasta, ambulans helikopter ile Suşehri ilçesinden alınarak Numune Hastanesine götürüldü. Burada tedavisi yapılan hastanın hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

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Öğle
12:34
İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Sivas Nöbetçi Eczaneler 5 Mayıs Salı

Aykut Eczanesi
Merkez
Dörtyol Eczanesi
Merkez
İlker Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Sarkisla
Gül Eczanesi
Yildizeli
Şifa Eczanesi
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