Ambulans helikopter, tuz ruhu içen çocuk için havalandı

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde tuz ruhu içen 2 yaşındaki çocuk, ambulans helikopterle Adana'daki hastaneye sevk edildi.

Suriye uyruklu Retaj Al İsmail'in tuz ruhu içtiğini gören ailesi, 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.

Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun durumunun ağır olması üzerine ambulans helikopter çağrıldı.

Ceyhan Şehir Stadyumu'na inen ambulans helikoptere taşınan çocuk, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



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