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Ambulansa yol vermeyen sürücüye para cezası uygulanarak ehliyetine el konuldu

ÇANKIRI HABERLERİ  | 14.07.2020 13:37 | Son Güncelleme

Ambulansa yol vermeyen sürücüye para cezası uygulanarak ehliyetine el konuldu

Çankırı'da ambulansa yol vermeyen kamyon sürücüsüne idari para cezası uygulandığı ve ehliyetine 2 ay el konulduğu bildirildi.

Vali Abdullah Ayaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tespit edilen kamyon şoförüne 2 bin 963 lira idari para cezası uygulandığını, ehliyetine de 2 ay el konulduğunu belirtti.

Çankırı-Kızılırmak kara yolunda 9 Temmuz'da bir ambulans siren çalarak önündeki kamyondan yol vermesini istemiş, şoför ise ambulansa yol vermeyip hızını artırarak yoluna devam etmişti.

Kimliği belirlenen kamyon şoförü hakkında soruşturma başlatılmıştı.

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