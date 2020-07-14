Ambulansa yol vermeyen sürücüye para cezası uygulanarak ehliyetine el konuldu

Çankırı'da ambulansa yol vermeyen kamyon sürücüsüne idari para cezası uygulandığı ve ehliyetine 2 ay el konulduğu bildirildi.

Vali Abdullah Ayaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tespit edilen kamyon şoförüne 2 bin 963 lira idari para cezası uygulandığını, ehliyetine de 2 ay el konulduğunu belirtti.

Çankırı-Kızılırmak kara yolunda 9 Temmuz'da bir ambulans siren çalarak önündeki kamyondan yol vermesini istemiş, şoför ise ambulansa yol vermeyip hızını artırarak yoluna devam etmişti.

Kimliği belirlenen kamyon şoförü hakkında soruşturma başlatılmıştı.

