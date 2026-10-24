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Amed, Samsun'da geri dönüp liderliğe oturdu: Besnik Hasi'nin öğrencileri deplasmanda ilk kez kazandı!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor'a konuk olan Amed SF, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçta rakibini 2-1 mağlup etti. Kırmızı kartların çıktığı ve müthiş bir geri dönüşe sahne olan mücadelenin ardından Amed SF, maç fazlasıyla liderlik koltuğunun yeni sahibi oldu.

Amed, Samsun'da geri dönüp liderliğe oturdu: Besnik Hasi'nin öğrencileri deplasmanda ilk kez kazandı!
Emre Şen

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında heyecan doruktayken, Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda nefes kesen bir karşılaşma oynandı. Yeni teknik direktörü Nenad Bjelica ile çıkış arayan Samsunspor ile Besnik Hasi yönetimindeki Amed SF'nin karşı karşıya geldiği mücadelede kazanan taraf, ikinci yarıdaki etkili oyunuyla konuk ekip oldu.

SAMSUNSPOR ÖNE GEÇTİ, AFONSO SOUSA KIRMIZI KART GÖRDÜ

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Samsunspor, 21. dakikada Logi Tomasson'un kaydettiği golle skoru 1-0 yaptı ve ilk yarıyı bu üstünlükle kapattı. Mücadelenin 37. dakikasında ise Samsunspor'da Afonso Sousa, gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve Karadeniz ekibi sahada 10 kişi kaldı.

İKİNCİ YARIDA GELEN GOLLERLE TARİHİ GERİ DÖNÜŞ

Eksik rakibi karşısında ikinci yarıda baskısını artıran Amed SF, aradığı golü 74. dakikada buldu. Penalrı vuruşunda topun başına geçen Gift Orban, skora 1-1'lik dengeyi getirdi. Bu golden kısa süre önce, ikinci yarının başında oyuna dahil olan Amed SF'li Mbaye Diagne de 60. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek her iki takımın da 10 kişi kalmasına neden oldu.

Rakibinin eksilmesini iyi değerlendiren konuk ekip, 83. dakikada Dia Saba'nın kaydettiği şık golle skoru 2-1'e taşıdı ve maçta öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Amed SF sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

AMED SF MAÇ FAZLASIYLA LİRDE, SAMSUNSPOR'UN HASRETİ 7 MAÇA ÇIKTI

Bu galibiyetle birlikte puanını 20'ye yükselten Besnik Hasi'nin öğrencileri, Süper Lig'de maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu ve bu sezon deplasmandaki ilk galibiyetini elde etti. Samsunspor'un ligdeki galibiyet hasreti ise 7 maça çıktı. Karadeniz ekibi 4 puanda kalırken, teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde çıktığı iki maçtan da puansız ayrılmış oldu.

Süper Lig'in bir sonraki haftasında Amed SF sahasında Eyüpspor'u konuk edecek, Samsunspor ise deplasmanda Başakşehir ile kozlarını paylaşacak.

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