Amed Sportif Faaliyetler istediğini aldı

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, Sarıyer’i kendi sahasında 2-1 mağlup etti.

Amedspor’da 9. dakikada sakatlanan Abdullah Çetin oyundan çıktı ve yerine Tolga girdi. 17. dakikada Barış Memiş’in sol çaprazda kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içinde kimse topa dokunamayınca Sarıyer golden oldu. 29. dakikada Murat’ın ceza yayı üzerine çıkardığı topta Bünyamin’in sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Ali’de kaldı. Sarıyer 36. dakikada öne geçti. Tolga’nın kaptırdığı top ile ceza alanına giren Cafer, kaleciyi geçip meşin yuvarlağı ağlara yolladı. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Amed Sportif Faaliyetler müsabakanın ikinci yarıya hızlı başladı. 49.mdakikada beraberlik golünü buldu. Ceza alanı dışından topla buluşan Bünyamin’in muhteşem vuruşunda top ağlara gitti. Amedspor 64.dakikada 2-1 öne geçti. Murat ile sol kanattan başlayan atakta Üstün’un vuruşunda top kaleciden döndü. Murat topu iyi takip ederek ağlara gönderdi. 90+4. dakikada topla birlikte ceza alanına giren Alim’in vuruşunda savunma kale sahası içinde topu kornere çeldi. Karşılaşma Amed Sportif Faaliyetlerin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.