YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Amed Sportif Faaliyetler’e kötü haber

Amed Sportif Faaliyetler’e kötü haber

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 27.02.2020 12:06 | Son Güncelleme

TFF Hukuk Müşavirliği, 1922 Konyaspor maçında yaşanan saha olayları nedeniyle Amed Sportif Faaliyetler’i Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti.Amed Sportif Faaliyetler bir kez daha ceza kuruluna sevk edildi.

Amed Sportif Faaliyetler’e kötü haber

TFF Hukuk Müşavirliği, 1922 Konyaspor maçında yaşanan saha olayları nedeniyle Amed Sportif Faaliyetler’i Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti.
Amed Sportif Faaliyetler bir kez daha ceza kuruluna sevk edildi. 2-2 sonuçlanan 1922 Konyaspor maçında yaşanan saha olayları gerekçe gösterilerek maçta görev yapan TFF temsilcilerinin raporu doğrultusunda kulüp PFDK’ya sevk edildi. Hukuk Müşavirliği’nin açıklamasında, “Amed Sportif Faaliyetler Kulübü’nün 23 Şubat 2020 tarihinde oynanan Amed Sportif Faaliyetler-1922 Konyaspor TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki ‘saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.
Bu arada küme düşme hattının iki basamak üzerinde yer alan Amed Sportif Faaliyetler, 26. hafta maçında Pazar günü deplasmanda Gümüşhanespor’la karşı karşıya gelecek. Amedspor’un 28 puanı var, 1 maçı eksik olan Gümüşhanespor ise 21 puana sahip.
Amedspor’da sarı kart cezalısı durumuna düşen stoperler Yiğitcan Gölboyu ve Hasan Erbey, Gümüşhane’de forma giyemeyecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...

En Çok Okunan Yerel Haberler

Deniz ve doğanın buluşma noktası Taylıeli Piknik Alanı

Deniz ve doğanın buluşma noktası Taylıeli Piknik Alanı

Kadın ve Tarih Kongresi Şanlıurfa’da yapılacak

Kadın ve Tarih Kongresi Şanlıurfa’da yapılacak

AK Parti’den Başkan Tekin’e ziyaret

AK Parti’den Başkan Tekin’e ziyaret

Milletvekili Erol;"Çevre ve İmar Komisyonu incelemede bulunacak"

Milletvekili Erol;"Çevre ve İmar Komisyonu incelemede bulunacak"

Adıyaman belediyesinde deprem tatbikatı

Adıyaman belediyesinde deprem tatbikatı

Hobi evlerinin sahipleri belli oldu

Hobi evlerinin sahipleri belli oldu

Diyarbakır Namaz Vakitleri 27 Şubat Perşembe

İmsak
05:27
Sabah
06:48
Öğle
12:37
İkindi
15:45
Akşam
18:16
Yatsı
19:32

İlginizi Çekebilir

Dicle’de okullara kar tatili

Dicle’de okullara kar tatili

(Düzeltme) Diyarbakır Radikal Okulları bursluluk sınavına büyük ilgi

(Düzeltme) Diyarbakır Radikal Okulları bursluluk sınavına büyük ilgi

Kulp’ta kar yağışının ardından sis etkili oldu

Kulp’ta kar yağışının ardından sis etkili oldu

Kulp’ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Kulp’ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

AFAD Diyarbakır ekibine teşekkür belgesi

AFAD Diyarbakır ekibine teşekkür belgesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.