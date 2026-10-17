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Amedspor Diagne ile kazandı! Zirve takibini sürdürdü

Süper Lig’in 8. haftasında Amedspor ile Konyaspor arasındaki mücadelede düğüm son dakikalarda çözüldü. Diyarbakır’da oynanan karşılaşmada Mbaye Diagne sahneye çıkarken, ev sahibi ekip kritik üç puana uzandı.

Amedspor Diagne ile kazandı! Zirve takibini sürdürdü
Cevdet Berker İşleyen

Amedspor, Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Konyaspor'u konuk etti. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip, son dakikalarda bulduğu golle rakibini 1-0 mağlup ederek üç puanın sahibi oldu.

GALİBİYETİ DIAGNE GETİRDİ

Karşılaşmanın uzun süre golsüz devam ettiği mücadelede Amedspor, aradığı golü 86. dakikada Mbaye Diagne ile buldu. Tecrübeli futbolcunun kaydettiği gol, ev sahibi ekibe galibiyeti getirdi.

Amedspor Diagne ile kazandı! Zirve takibini sürdürdü 1

ZİRVE TAKİBİ SÜRDÜ

Galatasaray'ın da Gençlerbirliğini 1-0 yenmesi sonrası Sarı-Kırmızılılar zirvedeki puanını 19'a yükseltti, Amedspor ise 17 puanla ikinci sıradaki yerini koruyarak takibini sürdürdü.

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Tümosan Konyaspor Tümosan Konyaspor

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