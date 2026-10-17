Amedspor Diagne ile kazandı! Zirve takibini sürdürdü

Amedspor, Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Konyaspor'u konuk etti. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip, son dakikalarda bulduğu golle rakibini 1-0 mağlup ederek üç puanın sahibi oldu.

GALİBİYETİ DIAGNE GETİRDİ

Karşılaşmanın uzun süre golsüz devam ettiği mücadelede Amedspor, aradığı golü 86. dakikada Mbaye Diagne ile buldu. Tecrübeli futbolcunun kaydettiği gol, ev sahibi ekibe galibiyeti getirdi.

ZİRVE TAKİBİ SÜRDÜ

Galatasaray'ın da Gençlerbirliğini 1-0 yenmesi sonrası Sarı-Kırmızılılar zirvedeki puanını 19'a yükseltti, Amedspor ise 17 puanla ikinci sıradaki yerini koruyarak takibini sürdürdü.