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Amedspor Futbol Okulu kayıtları başladı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 21.08.2020 14:57 | Son Güncelleme

TFF 2.

TFF 2. Lig takımlarından Amed Sportif Faaliyetlerde futbol okulu kayıtları başladı.
Amed Sportif Faaliyetler Kulübünden konuya ilişki olarak yapılan açıklamada, daha önce ara verilen kayıtların kaldığı yerden başlandığı belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi:
“A takımında oynayacak olan sporcuları yetiştirmek hem de alt yapısını güçlendirmek amacıyla Amedspor Futbol Okulu kayıtlarına başladı. Çocuklarınızı erken yaşta sporla tanıştırmak, yeteneklerini daha da geliştirmek ve geleceğin yıldızları arasında yerlerini almalarını sağlamak için uzman antrenörler eşliğinde futbol eğitimi alabilecekleri Amedspor Futbol Okullarına kayıt için geç kalmayın.”

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