Amedspor taraftarı çılgına döndü! Bursasporlu futbolculara taşlar, sopalar...

Amedspor-Bursaspor maçı sorunlu başladı. Amedspor'a gönül vermiş taraftarlar Bursaspor'un ısınma yaptığı sıralarda tribünlerden yabancı madde attı.

OYUNCULAR ZORLUKLA SOYUNMA ODASINA KAÇTI

Güvenlik güçlerinin araya girdiği anlarda tribünlerden sahaya atlayanlar oldu. Bursasporlu oyuncuları soyunma odasına götüren güvenlikler, taraftarları zor da olsa sakinleştirdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Bursasporlu taraftarlar bu yaşananların ardından sosyal medyada videolar paylaşmaya başladı. Federasyona dert yanan taraftarlar, maçın iptal olmasını istedi.



