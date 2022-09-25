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Amedspor taraftarı çılgına döndü! Bursasporlu futbolculara taşlar, sopalar...

25.09.2022 19:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amedspor-Bursaspor maçında ortalık adeta savaş alanına döndü. Bursasporluların ısınma yaptığı esnada tribünlerden atılan taş ve su şişeleri ortalığı karıştırdı. Sahaya atlayanların da olduğu anlarda güvenlik güçleri araya girdi ve Bursasporlu futbolcular soyunma odasına gitti.

Amedspor taraftarı çılgına döndü! Bursasporlu futbolculara taşlar, sopalar...

Amedspor-Bursaspor maçı sorunlu başladı. Amedspor'a gönül vermiş taraftarlar Bursaspor'un ısınma yaptığı sıralarda tribünlerden yabancı madde attı.

OYUNCULAR ZORLUKLA SOYUNMA ODASINA KAÇTI

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Güvenlik güçlerinin araya girdiği anlarda tribünlerden sahaya atlayanlar oldu. Bursasporlu oyuncuları soyunma odasına götüren güvenlikler, taraftarları zor da olsa sakinleştirdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Bursasporlu taraftarlar bu yaşananların ardından sosyal medyada videolar paylaşmaya başladı. Federasyona dert yanan taraftarlar, maçın iptal olmasını istedi.


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