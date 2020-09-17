YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Amedspor’a deneyimli savunmacı

Amedspor’a deneyimli savunmacı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 17.09.2020 11:46 | Son Güncelleme

TFF 2.

Amedspor’a deneyimli savunmacı

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Amedspor, son olarak Manisa FK’da forma giyen deneyimli savunma oyuncusu Erman Bulucu ile sözleşme imzaladı.
Amedspor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Şu ana kadar teknik heyetin raporu doğrultusunda birçok mevkiye takviye yapan yönetim, savunmaya tecrübeli bir isim transfer etti. Geçen sezon Manisa Futbol Kulübü’nün başarısı için ter döken Erman Bulucu ile sözleşme imzalandı.
Kulüp tesislerinde Başkan Çetin Alsaç ile bir araya gelip sözleşme imzalayan Erman, futbolu çok seven bir kente ve büyük bir taraftar kitlesine sahip olan Amedspor’a geldiği için mutlu olduğunu ifade ederek başarılı olma sözü verdi.

Başkan ve hocadan değerlendirme
Teknik direktör Aykan Atik ile beraber sezon öncesinde açıklamalarda bulunan Başkan Çetin Alsaç, göreve geldikleri tarih itibarıyla zaman darlığı yaşamalarına rağmen iyi bir kadro oluşturduklarını söyledi. Büyük bir sinerji ve enerji harcayarak çalıştıklarını belirten Alsaç, Amedspor’u üst lig hedefine ulaştırma konusunda umutlu olduklarını kaydetti.
Teknik direktör Aykan Atik ise pandemi koşullarının tüm kulüpleri olumsuz yönde etkilediğini ancak tüm bunlara rağmen yönetimle uyum içerisinde hareket ederek iyi bir ekip oluşturduklarını ifade etti.
Amedspor, 2020-2021 sezonu ilk hafta maçında pazar günü saat 19.00’da Yeni Diyarbakır Stadyumunda Anagold 24Erzincanspor’la karşı karşıya gelecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Titanic neden battı? Yıllar sonra şoke eden iddia! Titanic neden battı? Yıllar sonra şoke eden iddia!
Başbakan Binali Yıldırım Diyarbakır’da Halka SeslendiBaşbakan Binali Yıldırım Diyarbakır’da Halka Seslendi
En Çok Okunan Yerel Haberler
Antalyaspor’da 2 yeni transfer
Antalyaspor’da 2 yeni transfer
Uşak’ta orta refüje çarpan araç ters devrildi: 1 yaralı
Uşak’ta orta refüje çarpan araç ters devrildi: 1 yaralı
Eskişehirspor’dan “Vefakar Taraftar Kartı” projesi
Eskişehirspor’dan “Vefakar Taraftar Kartı” projesi
Kahramanmaraş'taki silahlı saldırıda yaralanan çocuk yaşamını kaybetti
Kahramanmaraş'taki silahlı saldırıda yaralanan çocuk yaşamını kaybetti
Kayserispor Cuma günü gidecek
Kayserispor Cuma günü gidecek
Başkan Babaoğlu, Alparslan Türkeş Parkı’nın çalışmalarının başladığını duyurdu
Başkan Babaoğlu, Alparslan Türkeş Parkı’nın çalışmalarının başladığını duyurdu

Diyarbakır Namaz Vakitleri 17 Eylül Perşembe

İmsak
04:34
Sabah
05:56
Öğle
12:19
İkindi
15:48
Akşam
18:32
Yatsı
19:48
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Sur’da korona virüs denetimleri devam ediyor
Sur’da korona virüs denetimleri devam ediyor
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
DÜ resim öğretmenliği bölümü özel yetenek sınavı yapıldı
DÜ resim öğretmenliği bölümü özel yetenek sınavı yapıldı
Güneydoğulu İş Adamları Dolandırıcıların Hedefi Oldu
Güneydoğulu İş Adamları Dolandırıcıların Hedefi Oldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.