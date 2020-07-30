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Amedspor’da kongreye doğru

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 30.07.2020 14:58 | Son Güncelleme

Amedspor’un daha önce iki kez ertelenen Olağanüstü Genel Kurulu 2 Ağustos’ta yapılacak.

Amedspor’da kongreye doğru

Amedspor’un daha önce iki kez ertelenen Olağanüstü Genel Kurulu 2 Ağustos’ta yapılacak. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasının öncülüğünde yönetim oluşturma çalışmasının devam ettiği kaydedildi.
TFF 2. Lig’de küme düşmenin kaldırılması nedeniyle 3. Lige düşmekten kurtulan Amedspor’da tüm dikkatler 2 Ağustosta yapılacak Olağanüstü Kongreye çevrilmiş durumda. Metin Kılavuz’un yeniden aday olmayacağı kongrede güçlü bir yönetim oluşturmak için çalışmalar devam ediyor. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasının öncülüğünde yönetim oluşturma çalışmasının devam ettiği öğrenildi.
2 Ağustosta yapılmaması halinde ikinci kongre 9 Ağustos’ta gerçekleştirilecek.

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