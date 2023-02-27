Ameliyat olan Filiz Akın'ın sağlık durumu nasıl? "Bu çektiğim 6 Şubat'ta yaşananların yanında ne ki?"

Daha önce kanseri yenen Filiz Akın ses tellerinden daha önce ameliyat olmuştu. Usta oyuncu Akın, kulağında çıkan tümör nedeniyle de ameliyat olmuştu. Hastalıklarla boğuşan Filiz Akın'ın sağlık durumu merak edildi.

Sosyal medyada ameliyata giderken sedyede olduğu anları paylaşan Filiz Akın "Sol üst kulağımdaki kanserli dokunun kalan bölümü de ikinci bir ameliyatla kesilip, küçültülerek tekrar şekil verildi" dedi.

Filiz Akın sağlık durumunu açıklarken "Evet çok üst üste ameliyatlar olmak zorunda kaldım ama çektiğim 6 Şubat'tan itibaren yaşananların yanında nedir ki?" dedi.



