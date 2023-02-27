MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ameliyat olan Filiz Akın'ın sağlık durumu nasıl? "Bu çektiğim 6 Şubat'ta yaşananların yanında ne ki?"

Ameliyat olan Filiz Akın'ın sağlık durumu nasıl? "Bu çektiğim 6 Şubat'ta yaşananların yanında ne ki?"

27.02.2023 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta oyuncu Filiz Akın kulağında çıkan tümör nedeniyle ameliyat olmuştu. Sağlık durumu merak edilen Filiz Akın ameliyat sonrası paylaşım yaptı.

Ameliyat olan Filiz Akın'ın sağlık durumu nasıl? "Bu çektiğim 6 Şubat'ta yaşananların yanında ne ki?"

Daha önce kanseri yenen Filiz Akın ses tellerinden daha önce ameliyat olmuştu. Usta oyuncu Akın, kulağında çıkan tümör nedeniyle de ameliyat olmuştu. Hastalıklarla boğuşan Filiz Akın'ın sağlık durumu merak edildi.

Sosyal medyada ameliyata giderken sedyede olduğu anları paylaşan Filiz Akın "Sol üst kulağımdaki kanserli dokunun kalan bölümü de ikinci bir ameliyatla kesilip, küçültülerek tekrar şekil verildi" dedi.

Ekran Alıntısı

Filiz Akın sağlık durumunu açıklarken "Evet çok üst üste ameliyatlar olmak zorunda kaldım ama çektiğim 6 Şubat'tan itibaren yaşananların yanında nedir ki?" dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çadır açıklaması yapan Kızılay Başkanı'nın sözlerini paylaşıp...Çadır açıklaması yapan Kızılay Başkanı'nın sözlerini paylaşıp...
Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sının eşi de...Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sının eşi de...
Talihsiz kazası! Depremzedelere moral gecesinde dengesini kaybedince...Talihsiz kazası! Depremzedelere moral gecesinde dengesini kaybedince...
Anahtar Kelimeler:
Filiz Akın Oyuncu ele

En Çok Okunan Haberler

5.6'lık korkutan deprem! 15 saniye sürdü...

5.6'lık korkutan deprem! 15 saniye sürdü...

Deprem çantasına altınlarını doldurdu, hayatının şokunu yaşadı!

Deprem çantasına altınlarını doldurdu, hayatının şokunu yaşadı!

'Yetkililer yalanlasın' Haluk Levent'ten çok konuşulacak sözler

'Yetkililer yalanlasın' Haluk Levent'ten çok konuşulacak sözler

Yastık altı birikiminde ‘deprem’ korkusu: Bankalarda hareketlilik başladı

Yastık altı birikiminde ‘deprem’ korkusu: Bankalarda hareketlilik başladı

Özel ekip kuruldu! İstifa uyarısı... Gözler Erdoğan'ın açıklamasına çevrildi

Özel ekip kuruldu! İstifa uyarısı... Gözler Erdoğan'ın açıklamasına çevrildi

'Kızılay çadır sattı' iddiasından sonra... Onlar da duyurdu!

'Kızılay çadır sattı' iddiasından sonra... Onlar da duyurdu!

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Daha iyi temizleyen hangisi? Robot süpürge mi yoksa el süpürgesi mi? İşte yanıtı!

Daha iyi temizleyen hangisi? Robot süpürge mi yoksa el süpürgesi mi? İşte yanıtı!

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.