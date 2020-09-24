Amerika'da Tır şoförü olan Tolga Karel yeni eviyle olay oldu

Yaprak Dökümü dizisiyle hafızalara kazınan Tolga Karel Amerika'daki hayatını yoluna koydu.

Bir süre sağlık turizmiyle ilgilenen Karel’in işleri yolunda gitmemişti. Ev olarak kullandığı iş yerini kapatmak zorunda kalan Karel, Amerikalı eşinin ailesinin evine yerleşmişti.

Bir süre işsiz kalan ünlü oyuncu, TIR şoförü olmuş ve bu haberle gündeme gelmişti. Yeni işinden görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Karel’in aylık 8 bin dolar kazandığı öğrenilmişti.



Türkiye’de oyunculuğu bırakarak ABD’ye yerleşip tır şoförlüğü yapmaya başlayan Tolga Karel, Florida’da aldığı yeni evinin fotoğrafını paylaştı. Karel "Hayırlı olsun, inşallah güzel anılar biriktireceğiz evlatlarımla. Rabbim şükürler olsun verdiğin her nefes için" notunu düştü. Karel'in paylaşımına beğeni yağdı.

