Ampute Futbol Türkiye Kupası müsabakaları Diyarbakır'da başladı

DİYARBAKIR (AA) - Ampute Futbol Türkiye Kupası müsabakaları, Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü ile Pendik Engelliler Spor Kulübü arasında Diyarbakır'da oynanan maçla başladı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF), Diyarbakır Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen organizasyon öncesi Seyrantepe Spor Kompleksi'nde tören yapıldı.

Törende konuşan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, ampute futbolun son yıllarda Türkiye'de en gelişen branşlardan biri olduğunu söyledi.

Ampute Milli Futbol Takımı'nın Avrupa ve dünya şampiyonalarında üst üste aldığı başarıların bu branşa olan ilgiyi artırdığını ifade eden Karaloğlu, "Bugün Diyarbakır'da futbol turnuvasına ev sahipliği yapıyoruz. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla turnuvaya katılan arkadaşları Diyarbakır'da ağırlıyoruz. Bir hafta boyunca Türkiye Kupası maçları burada oynanacak ve Türkiye Kupası'nı alacak takım inşallah Diyarbakır'da belli olacak." diye konuştu.

Karaloğlu, Valilik, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ile 17 ilçede eksik olan bütün branşlarla ilgili hem spor tesisi yapılması hem de gençlik kampları düzenlenmesi ile ilgili protokol imzaladıklarını ve şu anda çok büyük bir yatırımın içerisinde olduklarını dile getirdi.

Diyarbakır'ın 2022'de gençlik ve spor hizmetleri bakımından Türkiye'nin en iyi illerinden biri olacağını kaydeden Karaloğlu, bu konudaki bütün projelerini destekleyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür etti.

Törene, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, TBESF Başkanı Arif Ümit Uztürk, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Abdullah Ayar, Ampute Futbol Teknik Kurul Başkanı Ahmet Yılmaz, Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu da katıldı.

Konuşmaların ardından oynanan maçta Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü, Pendik Engelliler Spor Kulübü'nü 4-0 yendi.

