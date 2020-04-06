YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Anadolu Ajansı 100 yaşında

Anadolu Ajansı 100 yaşında

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 06.04.2020 17:39 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin: - "Anadolu Ajansı dün olduğu gibi bugün de milletimizin en güvendiği kuruluşlar arasında yer almaktadır"

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Erin, mesajında, dünyanın dört bir yanında ve ülkemizin her karış toprağında büyük bir özveriyle çalışan Anadolu Ajansı mensuplarının güvenilir, doğru ve saygın habercilik anlayışı ile görevlerini yapmaya devam ettiklerini belirtti.

Vali Erin, mesajında şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda çok zor bir görevi yerine getirerek, yurt içinde milli birlik ve beraberliğimizi sağlamak üzere milletimizi dünyadaki gelişmelerden haberdar eden, yurt dışında milletimizin kararlı ve cesur duruşunu yansıtarak uluslararası kamuoyu oluşturan Anadolu Ajansı, dün olduğu gibi bugün de milletimizin en güvendiği kuruluşlar arasında yer almaktadır. İlkeli ve sorumlu habercilik anlayışıyla dünyaya sesimizi duyuran Anadolu Ajansının kuruluşunun 100. yıl dönümünü tebrik ediyor, bir asırdır büyük bir fedakarlıkla görev yapan tüm ajans çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hayvanat bahçesinden kahreden haber! Hayvanat bahçesinden kahreden haber!
Bakan Selçuk'tan gazi eşine hediyeBakan Selçuk'tan gazi eşine hediye
Anahtar Kelimeler:
Anadolu Ajansı 100 yaşında Kutlama Mesaj Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin

En Çok Okunan Yerel Haberler

Öğretmenden duygu yüklü ’’Eğitim ve evde kal’’ mesajı

Öğretmenden duygu yüklü ’’Eğitim ve evde kal’’ mesajı

Yaptığı eserlerin gelirini ’’Biz bize yeteriz Türkiyem’’ kampanyasına bağışlıyor

Yaptığı eserlerin gelirini ’’Biz bize yeteriz Türkiyem’’ kampanyasına bağışlıyor

Kovid-19 yasak ihlallerine para cezası

Kovid-19 yasak ihlallerine para cezası

Anadolu Ajansı 100 yaşında

Anadolu Ajansı 100 yaşında

Nevşehir’de aranan 7 kişi yakalandı

Nevşehir’de aranan 7 kişi yakalandı

Başkan Tören basın mensuplarını unutmadı

Başkan Tören basın mensuplarını unutmadı

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 6 Nisan Pazartesi

İmsak
04:33
Sabah
05:56
Öğle
12:32
İkindi
16:08
Akşam
18:59
Yatsı
20:16

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler 6 Nisan Pazartesi

Cemre Eczanesi
Merkez
Halil Eczanesi
Merkez
May Eczanesi
Merkez
Sade Eczanesi
Merkez
Uğur Eczanesi
Merkez
Öz Eczanesi
Akcakale
Aydoğdu Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Şanlıurfa'da 5 yaşındaki Fadile "evde kalın" videosuyla bisiklet kazandı

Şanlıurfa'da 5 yaşındaki Fadile "evde kalın" videosuyla bisiklet kazandı

Eyyübiye’de esnafa maske ve eldiven dağıtıldı

Eyyübiye’de esnafa maske ve eldiven dağıtıldı

Başkan Kuş bir aylık maaşını bağışladı

Başkan Kuş bir aylık maaşını bağışladı

Şanlıurfa Valisi’nden alışkanlık çağrısı

Şanlıurfa Valisi’nden alışkanlık çağrısı

Şanlıurfa Valiliğinde "koronavirüs tedbirleri" toplantısı yapıldı

Şanlıurfa Valiliğinde "koronavirüs tedbirleri" toplantısı yapıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.